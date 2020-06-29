Опубликован график отключения электричества в Великих Луках

09:13, 29 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках с 29 июня по 3 июля с 9:00 до 17:00 будут отключать электричество из-за запланированных ремонтных работ. Соответствующий график опубликован на сайте муниципалитета.

29 июня приостановят подачу электроэнергии на улицах Ломоносова, Автомобилистов, Мотористов, Индустриальной и Береговой, переулках Ломоносова, Красногвардейском, Береговом.

30 июня – на улицах Набережной Рябики, 23-36, Манежной, 3-9, Чапаева, 22-44, Яна Арно, 7-23, в проездах Высоком и Нагорном, на улице Водной, 10, 12.

2 и 3 июля – на улицах Ломоносова, Береговой, в переулках Ломоносова, Красногвардейском, Береговом.

