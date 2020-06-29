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Общество

Хрюшу-фашиста, Степашку-нациста и Оксану Фёдорову проверит Следственный комитет

Следственный комитет Москвы начал проверку изображения, на котором изображены Хрюша-фашист, Степашка-нацист и ведущая и певица Оксана Фёдорова. Кадр детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» превратили в мем. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Проверка началась уже 25 июня, следователи ГСУ СК по Москве нашли изображения в соцсетях и на разных сайтах. Фрагменты были слегка отредактированы – некоторым персонажам изменено «форменное обмундирование». В частности, Оксану Федорову «переодели» в Гитлера.

Проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел из следственного управления юга Москвы.

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