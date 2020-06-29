Единое окно для жалоб россиян может появиться на портале госуслуг

09:46, 29 июня 2020, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, который предполагает создание на портале госуслуг единого окна для жалоб граждан и других обращений в органы власти, пишет ТАСС.

Отмечается, что на портале госуслуг будет создан комплекс решений, который поможет гражданину не только отправить обращение, но и отследить весь путь его рассмотрения уполномоченными органами, получая уведомления о статусе. А для обработки типовых запросов авторы законопроекта предполагают использовать технологии искусственного интеллекта.

По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане отправляют не менее 10 млн писем – жалоб, заявлений, предложений по различным вопросам – в 250 тыс. органов власти всех уровней, бюджетные учреждения, иные государственные организации.

«Сейчас около 65% всех обращений, поступающих в органы власти, направляются с использованием электронных каналов коммуникации – в основном через формы на официальных сайтах или по электронной почте, – пояснил первый замминистра цифрового развития Олег Пак. – Это часто неудобно – каждый раз это разные сайты, разные адреса, разные способы заполнения информации. Все это работает крайне неэффективно».