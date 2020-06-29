Единороссы проверили в Пскове участки для голосования на соблюдение противоэпидемических мер

10:10, 29 июня 2020, ПАИ

В рамках партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» общественники провели мониторинг участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ в городе Пскове на предмет соблюдения мер санитарной защиты. Активисты партпроекта посетили более 80 участков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В ходе мониторинга нарушений действующих противоэпидемических мер не выявлено. На каждом участке для голосования гражданам измеряется температура тела, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и перчатками), на входе имеется специальный коврик с дезинфицирующим раствором, а также санитайзеры для рук и обработки поверхностей, каждому вручается одноразовая ручка.

Входы и выходы на участки оборудованы раздельно, таким образом, удается избегать скопления людей. Общественный порядок контролируется сотрудниками полиции.

«Очень важно, чтобы граждане понимали, что голосование проходит абсолютно безопасно, соблюдаются все меры по защите их здоровья. Посетить участок для голосования сегодня безопаснее, чем сходить в магазин» - заключил активист партийного проекта «Народный контроль» Павел Косенков.