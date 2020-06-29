Михаил Ведерников посетил здание будущего музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах

11:13, 29 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил место создания филиала государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах 29 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Музей будет расположен в доме № 11 на улице Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала, что в здании будущего музея печное отопление и серьёзная проблема с влажностью. Кроме этого, протекает кровля.

Михаил Ведерников поручил подготовить проектно-сметную документацию. «Нужно постараться в этом году все работы провести. У нас Год памяти и славы, и хотелось бы, что этот год стал годом рождения музея», – отметил он.

Планируется, что на ремонт здания и на создание экспозиции направят около 25 млн рублей.

Первый продовольственный обоз в годы Великой Отечественной войны был направлен партизанами в блокадный Ленинград именно из Дедовичского района.