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Общество

Михаил Ведерников посетил здание будущего музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил место создания филиала государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах 29 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Музей будет расположен в доме № 11 на улице Яковлева. Директор Санкт-Петербургского музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала, что в здании будущего музея печное отопление и серьёзная проблема с влажностью. Кроме этого, протекает кровля.

Михаил Ведерников поручил подготовить проектно-сметную документацию. «Нужно постараться в этом году все работы провести. У нас Год памяти и славы, и хотелось бы, что этот год стал годом рождения музея», – отметил он.

Планируется, что на ремонт здания и на создание экспозиции направят около 25 млн рублей.

Первый продовольственный обоз в годы Великой Отечественной войны был направлен партизанами в блокадный Ленинград именно из Дедовичского района.

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