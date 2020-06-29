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Общество

Владимир Папорт объяснил необходимость сплошной разметки на улице Коммунальной в Пскове

Владимир Папорт объяснил, зачем нужна сплошная разметка на улице Коммунальной в Пскове. Об этом начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт рассказал в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.

«Мы возражаем в нанесении здесь дорожной разметки 1.11, дающей право поворота налево», - отметил Владимир Папорт, добавив, что это связано с ограниченной зоной видимости со стороны регулируемого перекрёстка.

По словам Папорта, неоднократно там происходили ДТП с материальным ущербом.

«Нанесение сплошных линий на улице Коммунальной связано с тем, что согласно нормативно-правовому документу на дорогах с двухсторонним движением, где меньше четырёх полос, поворот налево или разворот вне светофорного объекта не рекомендован. В связи с этим и были нанесены сплошные линии», - добавил спикер.

На последней комиссии было принято решение внести изменения и разрешить повороты налево и развороты в районе детской больницы, поворот к городской больнице и на некоторых других участках.

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