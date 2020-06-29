Стали известны новые предполагаемые даты псковских ралли-гонок

12:07, 29 июня 2020, ПАИ

В 2020 году в Псковской области должны пройти три гонки. Уточненный календарь сезона опубликован на информационных ресурсах российской автомобильной федерации, проводящей Чемпионат и Кубок странны по ралли.

Так, в 2020 году в Псковской области планируется провести трое из десяти сохранившихся в сезоне соревнований. 16-19 июля планируется проведение ралли «900 озер» в Опочке в статусе Кубка России. 1-4 октября намечено ралли «Псков» в статусе Чемпионата России. 15-18 октября в Пушкинских горах пройдет одноименная гонка, которая венчает Кубок страны и сезон в целом.

Ранее в Псковской области планировалось провести ралли «Голубые озера» 20-21 июня. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе и рекомендациями главного санитарного врача Псковской области организационный комитет принял решение об отмене соревнования. В региональной федерации автоспорта ждут снятия ограничений для проведения гонок.