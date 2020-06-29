800 пешеходов оштрафовали в Пскове за переход дороги в неположенном месте

12:12, 29 июня 2020, ПАИ

С начала года в Пскове 800 пешеходов привлечены к административной ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте, штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 29 июня.

По словам Папорта, в этом году в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма специалисты занялись вопросом соблюдения пешеходами правил дорожного движения.