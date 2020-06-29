Владимир Папорт рассказал, почему убрали искусственные неровности на улице Коммунальной в Пскове

12:19, 29 июня 2020, ПАИ

Из-за достаточного количество пешеходных ограждений в Пскове на одном из участков на улице Коммунальной убрали искусственные неровности. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.

«Искусственные неровности, которые стояли на улице Коммунальной на подъёме в сторону улицы Печорской, были установлены из-за смертельного наезда на пешехода», - напомнил Владимир Папорт, добавив, что женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и тогда отсутствовали пешеходные ограждения.

Необходимое количество пешеходных ограждений было выставлено в связи с чем отпала необходимость в искусственных неровностях.

«Второй момент, это магистральная улица, она увеличивает пропускную способность», - отметил Владимир Папорт.