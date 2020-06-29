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Общество

Какими должны быть безопасные пешеходные переходы в Пскове по мнению ГИБДД

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт рассказал о том, какими должны быть безопасные пешеходные переходы в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.

По словам Папорта, часто люди натаптывают «тропы» там, где им удобно ходить.

«Иногда где-то нам надо подстраиваться под них, - отметил Владимир Папорт. – Да, мы согласны строить пешеходные переходы, но они должны быть безопасными».

По словам спикера, пешеходные переходы должны быть оборудованы подходами, должены быть качественно освещёны,  должна быть обеспечена видимость пешехода при переходе им проезжей части.

«Это самые главные требования», - подчеркнул Владимир Папорт.

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