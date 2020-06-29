Работа футбольного судьи Германа Кравченко признана неудовлетворительной

12:56, 29 июня 2020, ПАИ

Вопрос о работе судейско-инспекторского комитета Федерации футбола Псковской области был вынесен на заседание Президиума организации, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Председатель комитета, известный футбольный арбитр Герман Кравченко, по итогам голосования был лишен должности.

Тревожные сигналы по поводу неудовлетворительной работы судейского корпуса на соревнованиях различного уровня звучали в последние годы часто. К очередному заседанию Президиума областной федерации были подготовлены критические сообщения от видных функционеров и команд Псковской области: ветеранов, десантников, великолучан, печерян, палкинцев, псковичей. Все подписанты жаловались на сложность взаимодействия с судейским корпусом и системные ошибки. Особенно доставалось руководителю судейского корпуса, арбитру Герману Кравченко - одному из лучших арбитров Северо-Запада 2009 года, работавшему на играх ФНЛ и Кубка Содружества.

Большинством голосов Герман Кравченко был лишен судейского поста с сохранением членства в Президиуме. Его место занял Александр Беляков, занимавшийся судейско-инспекторским направлением и прежде. Также Беляков является директором псковской школы подготовки арбитров. Кроме того на президиуме было закреплено, что судейский комитет назначает арбитров на все виды футбольных соревнований.