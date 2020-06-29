Юрий Шматов: Пакетное голосование за поправки к Конституции – абсолютное правильное решение

12:50, 29 июня 2020, ПАИ

Первый председатель областного Собрания, депутат четырёх созывов регионального парламента, экс-сенатор Юрий Шматов проголосовал за внесение изменений в Конституцию РФ – на избирательный участок в Стругах Красных политик пришёл вместе со своей супругой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

«Конституция 1993 года принималась в очень сложные времена, когда в стране происходили переломные, фактически революционные события. В тех реалиях нужно было принять такую Конституцию, которая позволяла бы жить мирно и развиваться обществу в нашем государстве. Я считаю, что принятая Конституция сыграла большую роль в стабилизации всей обстановки в стране, в том числе и в нашей области», - поделился воспоминаниями Юрий Шматов.

По мнению законодателя, трижды избранного председателем регионального парламента, пришло время обновить главный закон страны.

«Время не стоит на месте, и сейчас та обстановка, которая позволяет нам оценить, что было сделано в прошлые годы и что необходимо обществу сегодня. Я убеждён, что вносить поправки в Конституцию необходимо», - подчеркнул Юрий Шматов.

«Я как государственный человек, как гражданин России считаю, что важна каждая новая статья Конституции. В разработке закона о поправках принимали участие члены Федерального Собрания, общественные организации, юристы, правоведы, специалисты по всем отраслям: социальной сферы, промышленности, культуры, предпринимательства. Как я могу выделять более или менее важные? Возможно, какая-то поправка лично мне нравится больше, какая-то меньше, но все они нужны. Именно поэтому я пришёл на избирательный участок и голосую за все поправки. Пакетное голосование по поправкам к Конституции – абсолютно правильное решение», - отметил экс-депутат.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года. В Основной закон предложено внести 206 поправок.