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Общество

В Пскове на 15% снизилось количество ДТП

Фото Андрея Степанова

На 15% снизилось количество ДТП в Пскове. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.

«В Пскове в этом году произошло 91 дорожно-транспортное происшествие, - отметил Владимир Папорт. – По сравнению с прошлым годом произошло снижение на 15%».

В 2020 году в Пскове в авариях погибло три человека. При этом роста смертельных случаев нет. На 15,6% в текущем году меньше раненых в ДТП.

«Также наблюдается снижение детского дорожно-транспортного травматизма на улицах Пскова», - отметил Папорт.

Из общего количества ДТП более 40% относятся к наездам на пешеходов.

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