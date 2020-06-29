Инсайдеры: Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак»

13:10, 29 июня 2020, ПАИ

Компания Netflix начала работу над приквелом сериала «Ведьмак» (The Witcher), пишет «Кинопоиск». Соответствующую информацию распространяет портал WeGotThisCovered

По словам инсайдеров, проект расскажет о катаклизме, известном как «Сопряжение сфер», который вызвал смешение границ нескольких вселенных, в результате которого в мире ведьмака появились эльфы, краснолюды и другие фэнтезийные расы и существа. Катаклизм произошёл за 1 500 лет до событий, показанных в сериале.

Отмечается, что инсайдерскую информацию пока не подтвердили ни Netflix, ни крупные издания.

Сериал «Ведьмак» основан на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского в жанре тёмного фэнтези. Главную роль в сериале сыграл Генри Кавилл. В августе стартуют съёмки второго сезона.