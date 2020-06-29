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Александр Беляков стал председателем судейского комитета ФФПО

Председателем судейско-инспекторского комитета ФФПО стал Александр Беляков. Его кандидатуру поддержали все 10 членов президиума Федерации футбола Псковской области, которые присутствовали на заседании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатура Белякова взамен освобожденного от должности председателя комитета Германа Кравченко внёс президент федерации Алексей Севастьянов.

Вплоть до 2015 года Беляков уже возглавлял направление, уступив его по собственном желанию. До последнего времени Александр Беляков возглавлял Школу молодого арбитра Псковской области, подготовив уже шесть выпусков.

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