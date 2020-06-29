Юлия Лысова: Конституция России должна идти в ногу со временем

14:47, 29 июня 2020, ПАИ

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова-Михайлова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

«Действующая Конституция прошла большой путь. За это время сменилось несколько поколений, произошла смена эпох. Я считаю, что основной закон страны должен идти в ногу со временем и соответствовать сегодняшнему дню», - написала она.

25 июня по всей стране открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.