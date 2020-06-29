Завод «Аванта» предлагает готовые решения для индустрии красоты

14:53, 29 июня 2020, ПАИ

Мебель и оборудование для индустрии красоты – отдельное направление в работе завода по изготовлению медицинской мебели «Аванта». Мебель этого изготовителя не только качественна, удобна и соответствует всем стандартам, но и легко комбинируется. Более того, дизайнеры завода разработали готовые решения для салонов, косметологических, маникюрных и педикюрных кабинетов. Благодаря этим решениям, можно сразу же обставить кабинет или зал, существенно сэкономив на приобретении мебели.

Готовое решение для «Экспресс-маникюра» и педикюра

Этот вариант включает в себя:

1. Педикюрное кресло на 3 мотора, с пультом управления, с раздвижными ножными секциями, которое является одной из последних разработок на рынке педикюрного и косметологического оборудования. Кресло оборудовано: легкосъемными подлокотниками, удобным сидением с высокой спинкой и может регулироваться не только по высоте, но и раскладываться в горизонтальное положение.

2. Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра». Его уникальность в том, что, он сочетает в себе столик со встроенным пылевсасывающим устройством, светильник, полку под лампу для сушки ногтеq, пуф с мягким сиденьями, удобной спинкой с выдвижными ящиками и двумя розетками.

3. Мобильная лампа-лупа со светодиодной подсветкой и лотком для инструментов.

4.Рециркулятор воздуха (мобильный) со встроенным датчиком, который позволяет проводить обеззараживание воздуха в помещениях в присутствии людей.

5. Тележка мобильная с двумя полками из ударопрочного ABS-пластика, оснащенная выдвижным ящиком с интегрированным УФ-стерилизатором.

Использование в комплексе педикюрного кресла и мобильного комплекта «Экспресс-маникюра» позволит объединить работу двух мастеров одновременно.

Готовое решение для маникюрного кабинета

В данную комплектацию входит :

1. Маникюрный стол, оснащенный пылевсасывающим устройством, встроенным в столешницу и настольной лампой. Для комфортной работы мастера и удобства клиента, стол оснащен полкой для мобильного телефона, крючком для сумочки, двумя полками для полимеризационных ламп.

2. Мобильная тумба под маникюрный стол, которая позволит мастеру функционально разместить расходный материал.

Готовое решение для массажного кабинета

Комплект включает в себя:

1) Массажный стол с двумя моторами, с пультом управления. Изголовье - с отверстием для лица, подлокотники регулируются по высоте.

2) Стул к массажному столу. Регулируется по высоте, на хромированном пятилучье.

3) Мобильная тумба с двумя ящиками для хранения расходных материалов.

4) Мобильная лампа-лупа со светодиодной подсветкой и лотком для инструментов.

Благодаря универсальному стильному дизайну отдельных элементов купить кабинет массажита можно под любое дизайнерское решение интерьера. Обивка мягких деталей стула и кресла выполнена из качественной износостойкой экокожи.

Готовое решение для кабинета косметолога

Данный вариант включает в себя:

1. Компактный комплект косметологической мебели для небольших по площади кабинетов, где требуется рациональное использование имеющегося пространства.

2. Полностью автоматизированное косметологическое кресло, разработано под максимальное удобство клиента и косметолога. Четыре электромотора позволяют регулировать наклон спинки, опоры для ног, угол наклона сиденья и высоту кресла при помощи ручного или ножного пульта управления. Благодаря выдвижной ножной части вы можете регулировать кресло под рост конкретного клиента. Кресло оборудовано легкосъемными подлокотниками,мягкая обивка особенно комфортна для клиента и легка в уборке. Вы можете выбрать цвет обивки под ваши личные предпочтения и дизайн вашего кабинета. Кресло имеет 4 точки опоры с противоскользящими ножками

3. Стул для косметолога. Регулируется по высоте, является хорошим дополнением к косметологическому креслу .

4. Столик для работы косметолога мобильный, выполнен на на металлическом каркасе белого цвета с полкой из ламинированного ДСП двумя выдвижными ящиками. Оснащен лампой-лупой. Цвет фасада и ручек вы можете выбрать в соответствие с дизайном клиники.

Комбинированный кабинет мастера маникюра и косметолога

1. Кресло. Регулировка высоты, наклона сиденья, угла наклона спинки , подъём ножной секции осуществляется электроприводом. Подголовник можно регулировать по высоте. В ножной части предусмотрен выдвижной подпятник из полиуретана. Кресло оборудовано легкосъемными подлокотниками. Основание - с облицовкой из ударопрочного пластика.

2. Мобильный комплекс для «Экспресс-маникюра».

3. Мобильная лампа-лупа со светодиодной подсветкой и лотком для инструментов.

4. Стул для косметолога, который регулируется по высоте.

Благодаря универсальному стильному дизайну отдельных элементов купить кабинет косметолога можно под любое дизайнерское решение интерьера. Обивка мягких деталей стула и кресла выполнена из качественной износостойкой экокожи.

Вся продукция завода «Аванта» отличается высоким качеством и соответствует всем медицинским нормам, о чем свидетельствует наличие Регистрационного Удостоверения. Оборудование и мебель помогут создать уют и комфорт, а качество продукции будет радовать не один год.

Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.

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