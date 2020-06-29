Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

15:27, 29 июня 2020, ПАИ

29 июня отмечается памятная дата России – День партизан и подпольщиков. В Пскове сотрудники и военнослужащие Росгвардии, под руководством начальника регионального Управления полковника полиции Игоря Иванова, возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

9 мая 2020 года памятный знак был установлен росгвардейцами на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших партизан и подпольщиков погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.