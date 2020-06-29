Замглавы Великих Лук: Цель всех поправок в Конституцию – обеспечение дальнейшего развития России

15:43, 29 июня 2020, ПАИ

Цель всех поправок в Конституцию России – обеспечение дальнейшего развития страны. Об этом заявил первый заместитель главы Великих Лук, секретарь Великолукского городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Предложенный президентом России формат общероссийского голосования сам по себе уникален. Каждому гражданину России предоставлено право выбирать, по каким законам будет жить наша страна, все мы в будущем. Предлагаемые изменения направлены на развитие России, защиту прав и интересов жителей страны, создание условий для роста благосостояния нашего государства и всех его граждан», – отметил Сергей Гусев.

Первый замглавы города назвал поправку, утверждающую гарантию получения качественной и доступной медицинской помощи на всей территории России, одной из важнейших и самой актуальной в сегодняшних реалиях.

«Эта поправка гарантирует, что в любой точке нашей страны каждый гражданин России может рассчитывать на своевременное получение необходимой ему медицинской помощи, включая самые высокотехнологичные виды, и качество этой помощи будет соответствовать «столичным» стандартам», – отметил политик.

По его словам, принятие этой поправки направлено на решение многих проблем, которые существуют в отечественном здравоохранении.

«Сегодня мы уже видим, как изменилось отношение к медицине в период борьбы с пандемией, понимаем, что государством предпринимаются серьёзные меры по поддержке медицинской отрасли. Принятие данных поправок позволит закрепить эту позитивную тенденцию на самом высоком законодательном уровне, стать гарантией развития, как сферы здравоохранения, так и общества в целом. И в этом цель всех поправок – обеспечить дальнейшее развитие страны. Поэтому прийти и проголосовать – значит, ответственно подойти к вопросу, каким будет наше будущее, будущее наших детей и внуков», – заключил Сергей Гусев.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования.