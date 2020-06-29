Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию

15:58, 29 июня 2020, ПАИ

С 25 по 28 июня включительно в Псковской области в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие 160 333 человека. Об этом сообщается на официальном сайте Цетризбиркома РФ.

Всего в России с учётом дистанционного электронного голосования за четыре дня в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 40 415 883 человека.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования.