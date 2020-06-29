45-летний мужчина попал под колёса следовавшей из Петербурга в Псков «Ласточки»
Мужчина попал под колёса следовавшей из Петербурга в Псков «Ласточки» насмерть сбила 45-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.
Трагедия произошла 28 июня около 21:20 на железнодорожной станции Дивенская в Ленинградской области. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Им оказался 45-летний петербуржец. Он переходил железнодорожные пути перед движущимся электропоездом. Машинист не успел применить экстренно торможение.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.