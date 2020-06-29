В 3,5 раза выросла безработица в России

17:05, 29 июня 2020, ПАИ

Количество официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда, сообщает ТАСС.

По словам Михаила Мишустина, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать. Он напомнил, что кабинет министров принял целый комплекс мер, чтобы поддержать и людей, которые уже потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения.

Кроме того, премьер-министр призвал более активно поддерживать удалённый режим занятости. Он отметил, что в настоящее время в России более двух миллионов человек работают на «удалёнке». Это в 30 раз больше, чем в начале апреля.