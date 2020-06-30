Елена Полонская: Депутатские часы позволяют оперативно решить проблемы Пскова

10:37, 30 июня 2020, ПАИ

«В минувшем году было организовано и проведено 2 депутатских часа по вопросам «Строительство «Автозаправочной станции» по улице Яна Райниса, дом № 2А, примыкающему к объекту культурного наследия ЮНЕСКО» и «Об обеспеченности образовательных учебных заведений города Пскова учебниками на 2019/2020г», - заявила глава Пскова Елена Полонская, выступая с отчетом о работе на сессии Псковской городской Думы 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, в частности, ситуация с обеспечением учебниками находится на контроле у депутатов Псковской городской Думы. Проработка данного вопроса продолжится в следующем учебном году.

«Такая форма работы как депутатский час позволила оперативно обсудить и наметить важные шаги для решения насущных проблем города», - отметила глава Пскова.

«В ходе депутатского часа по строительству автозаправочной станции, напомню, уважаемые коллеги, мы вышли с инициативой в комиссию по землепользованию и застройке управления по градостроительной деятельности Пскова с предложением рассмотреть возможность изменения зоны И-1 на зону со статусом рекреационной», - сказала Полонская.

Она также напомнила, что комиссия поддержала данное предложение и рекомендовала проектной организации внести изменения в Генеральный план Пскова.

«В настоящий момент документы находятся в проектной организации. После чего они будут направлены в Псковскую городскую Думу для вынесения Постановления о назначении публичных слушаний», - заключила глава города.