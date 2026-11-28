Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке

19:19, 28 ноября 2026, ПАИ

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке сегодня, 28 ноября. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр находился в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 189,1 километра. В краевом центре ощущались толчки интенсивностью три балла. Угроза цунами не объявлялась.

Днём ранее, 27 ноября, у восточного побережья Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Его очаг располагался в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясения магнитудой от шести до семи баллов относятся к категории сильных: вблизи эпицентра они способны вызывать умеренные повреждения зданий. Однако интенсивность сотрясений на поверхности – то, что ощущают люди и что измеряется в баллах, – напрямую зависит от глубины очага. Чем глубже расположен очаг, тем сильнее сейсмические волны затухают на пути к поверхности и тем слабее ощущаются толчки.