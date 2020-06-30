Чаще всего псковичи обращаются к главе города с вопросами по социальной и жилищно-коммунальной сфере

10:49, 30 июня 2020, ПАИ

С вопросами по социальной и жилищно-коммунальной сфере чаще всего обращаются псковичи к главе города. Об этом в своём отчёте о работе рассказала глава города Пскова Елена Полонская во время сессии Псковской городской Думы 30 июня.

В Пскове создана площадка для обсуждения – Клуб председателей многоквартирных домов, где встречаются три стороны: представители МКД, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Работу Клуба МКД курирует депутат Псковской городской Думы Валерий Анатольевич Тюменцев.

На встречах участники обсуждают наиболее острые вопросы в сфере ЖКХ: капитальный ремонт, установки общедомовых приборов учёта, мусорная реформа, начисления за содержание общего имущества.

За 2019 год было проведено восемь встреч председателей советов МКД с руководителями различных уровней власти, в том числе с главой города и всех форм организаций сферы коммунального хозяйства города. Было рассмотрено более 20 вопросов актуальных для собственников многоквартирных домов города.

В Псковскую городскую Думу за 2019 год поступило 3 342 официальных письма, 206 из которых относятся к обращениям граждан. 24% писем касались вопросов благоустройства, каждый десятый – ремонта дорог, вопросов организации транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения.

В интернет-приёмную главы Пскова поступило 74 обращения граждан. Елена Полонская провела 68 личных приёмов, на которых принято около 500 жителей города. За отчётный период поступило более 1000 устных обращений.

Чаще всего граждане обращались с вопросами по социальной и жилищно-коммунальной сфере, также заявителей волновали вопросы экономики, безопасности, экологии и другие.

В условиях пандемии руководство города работало в дистанционных условиях. Была также создана «горячая линия», на которую местные жители могли обратиться с вопросами, связанными с распространением коронавируса.