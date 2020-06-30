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Общество

Члены Молодежного совета активно включились в разработку Стратегии развития Пскова

«Члены Молодежного совета при глава города активно включились в разработку Стратегии развития Пскова до 2030 года. Также они проводят мониторинг городских школ на предмет безопасности: проверяя наличие искусственных дорожных неровностей, дорожной разметки, ограждений в границах территорий школ», - заявила глава Пскова Елена Полонская, выступая с отчетом о работе на сессии Псковской городской Думы 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, Молодежный совет был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. Было решено, что в него войдут псковичи, достигшие 14-летнего возраста, по ее словам, именно в школьные годы «начинает активно открываться потенциал человека».

«На конкурс было подано 34 заявления молодых людей от 14 до 30 лет, комиссии предстояло выбрать лишь 15 – лучших. Претенденты, которые не смогли попасть в основной состав, зачислены в кадровый резерв и вовлечены в деятельность Молодежного Совета», - сказала Полонская.

При этом она подчеркнула, что, к сожалению, формирование Молодежного совета совпало с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Но «благодаря современным технологиям это никак не повлияло на работу Совета»: молодые псковичи оперативно включились во все мероприятия, начиная от мониторинга проведения дезинфекции подъездов, участия в акциях по раздаче средств защиты до онлайн мероприятий празднования 9 мая (акции «Окна Победы», «Флаг России в каждое окно», раздача георгиевских ленточек и конкурса рисунков к Дню Победы).

Кроме того, глава Пскова рассказала, что прислано на конкурс детских рисунков, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было прислано 154 работы. В дальнейшем запланировано проведение вернисажа на улицах города после снятия ограничительных мер.

«Многие члены Молодежного совета вошли в состав движения «Волонтёры Конституции». Они уже прошли обучение, некоторые решили стать наблюдателями во время голосования по поправкам в Конституцию, подав соответствующие заявки», - рассказала Полонская.

Она добавила, что 1 июня, ко Дню защиты детей, они провели волонтерскую акцию в Псковском центре детей, оставшихся без попечения родителей, организовав субботник с дезинфекцией детской площадки, передали подарки и гостинцы для воспитанников учреждения.

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