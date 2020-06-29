Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны

18:04, 29 июня 2020, ПАИ

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это очередная возможность высказать своё мнение, свою позицию по ключевым моментам жизни страны», – заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель группы компаний «Мега Холод», общественный помощник губернатора Псковской области по вопросам бизнеса Татьяна Кирилёнок.

По её словам, она осталась довольна организацией процесса голосования. «Всё прошло замечательно. Все санитарно-эпидемиологические требования на участке, где я голосовала, соблюдаются. Немноголюдно, очередей нет, полное обеспечение средствами индивидуальной защиты – всё, как обещали», – отметила Татьяна Кирилёнок.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной Закон считаются одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.