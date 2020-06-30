Елена Полонская поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку во всех принципиально важных вопросах
Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку во всех принципиально важных вопросах. Об этом она сообщила на сессии Псковской городской думы, выступая с отчётом о работе за год 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Реализация многих проектов в сфере инфраструктуры в нашем городе стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова», – подчеркнула Елена Полонская.
Она добавила, что глава региона и администрация Псковской области проводят «колоссальную работу с федеральным центром» по привлечению дополнительных средств в Псковскую область, в том числе и в город Псков.