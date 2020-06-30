Елена Полонская поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку во всех принципиально важных вопросах

10:18, 30 июня 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку во всех принципиально важных вопросах. Об этом она сообщила на сессии Псковской городской думы, выступая с отчётом о работе за год 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Реализация многих проектов в сфере инфраструктуры в нашем городе стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова», – подчеркнула Елена Полонская.

Она добавила, что глава региона и администрация Псковской области проводят «колоссальную работу с федеральным центром» по привлечению дополнительных средств в Псковскую область, в том числе и в город Псков.