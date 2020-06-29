Псковский предприниматель: Лучше клиентом моего магазина не становиться

17:55, 29 июня 2020, ПАИ

«Лучше клиентом моего магазина не становиться», - говорит псковский предприниматель Михаил Банников. В прошлом педагог и строитель, три года назад он открыл в Пскове на улице Яна Фабрициуса магазин технических средств реабилитации для пациентов, в основном страдающих онкологическими заболеваниями и перенесших операцию по стомированию. Продукция магазина востребована, а иногда и жизненно необходима, поэтому открывать свое дело помогали все: начиная от друзей, заканчивая городской администрацией. О том, почему именно это направление было выбрано для работы и легко ли быть социальным предпринимателем, Михаил рассказал Псковскому агентству информации.

Магазин нужен

«У меня появились друзья из Санкт-Петербурга, которые занимались реализацией технических средств реабилитации, а именно устройств для вывода из организма продуктов жизнедеятельности. В Псковской области тоже есть небольшой процент людей с заболеваниями ЖКТ или мочевыводящих путей, которые столкнулись с таким видом операции, как стомирование. Чтобы такой пациент мог жить полноценной жизнью, ему необходимы средства реабилитации. В аптеках они не продаются. Специализированного магазина в Пскове не было. Поэтому возникла идея открыть такой магазин», - говорит Михаил.

Примерно два с половиной года потребовалось на то, чтобы идея превратилась в реальный бизнес.

«Кредитов не брал, - рассказывает мужчина. - Начальный капитал — собственные накопления. Квартира под магазин была куплена на спаде цен и переведена в нежилой фонд. В подготовительной работе принимали участие многие, зная что здесь будет магазин для инвалидов. Помощь была даже от администрации города Пскова. Было очень много спорных вопросов, которые помог решить бывший глава администрации Игорь Калашников».

Приобретенная квартира была далеко не в идеальном состоянии. Поэтому Михаил сам взялся за ремонт. Помогли связи в строительной сфере — стройматериалы приобретал по выгодной цене. Работы внутри помещения и по установке крыльца помогал делать его друг.

А поскольку клиенты — в основном, люди с ограниченными возможностями, особое внимание было уделено созданию доступной среды. Крыльцо оборудовали подъемником, который несколько раз в месяц помогает попасть в магазин клиентам на инвалидных колясках.

«Не хочу хвастаться, но когда госкомиссия пришла принимать объект, у меня не было ни одного нарекания. Мне сразу же все подписали. Все соответствует: и пожарная сигнализация, и охранная и видеонаблюдение сделано», - рассказал предприниматель.

Объяснить и поддержать

После регистрации ИП были заключены договора с основными поставщиками.

«Две трети — это импортная продукция. Начал торговать потихонечку. Уже третий год магазин работает, и к новому году я уже вышел на хороший уровень. Относительно, конечно, потому что этот магазин не рассчитан на то, чтобы получить баснословную прибыль», - отметил герой публикации.

По его словам, люди, которым требуется продукция его магазина, — это 1% населения. В Псковской области это примерно 500 человек — постоянные покупатели магазина. Появляются и новые клиенты — люди, недавно перенесшие операцию по стомированию.

«Пока три месяца такие пациенты оформляют инвалидность, им негде взять необходимые им технические средства. И они приобретают их здесь. Мне приходится проводить консультации по продукции: как пользоваться, что делать. У меня нет медицинского образования и давать рекомендации как врач я не могу, но как менеджер-консультант, я это делаю», - объяснил хозяин магазина.

Для того, чтобы больше узнать о продукции, предприниматель прошел обучение на специальных курсах. Также много информации предоставили официальные дилеры. Кроме того, есть интернет.

Но еще больше, чем в помощи в подборе средств, клиенты магазина нуждаются в поддержке и участии, особенно те, что недавно стали жить со стомой. В Санкт-Петербургском стома-центре эту функцию выполняет штатный психолог. В псковском магазине убедить пациентов, что их жизнь даже с тяжелым диагнозом может быть полноценной, старается Михаил:

«Приходит человек после операции - психологическое состояние на нуле. А я ему рассказываю о том, что здесь есть люди с такими же проблемами, и они живут полной жизнью. Например, одна из моих клиенток поселилась на хуторе, держит скотину, топит печку и при этом полна оптимизма. А другая - приезжает в магазин на велосипеде. Среди моих клиентов много дачников, которые заказывают специальные средства, не мешающие им вести хозяйство. Я стараюсь рассказать о том, что можно приобрести, чтобы вернуться к полноценной жизни. Ведь есть такие средства реабилитации, используя которые человек со стомой сможет даже посещать бассейн и сауну. А выглядит это просто как пластырь на теле.

Без отпуска и почти без выходных

В рекламу предприниматель вложился только один раз. Напечатал буклеты и развез по медицинским учреждениям. Также областное общество инвалидов помогло с распространением печатной продукции. Дальше сработало сарафанное радио.

«То, что вы видите на прилавке — это не мало. Казалось бы, небольшой ассортимент, но очень ходовой. Не вижу смысла расширять его, например, торговать инвалидными колясками, - говорит он. - Хотя по просьбе случайной посетительницы в ассортименте торговой точки появились трости и костыли. Здесь пожилое население проживает. Бабушка одна зашла и спрашивает: «Есть у вас трости? Нет? А почему?». И я поставил стенд с тростями».

В основном, вся работа с покупателями ведется по телефону.

«У меня максимум два-три покупателя в день. В основном, люди, прежде чем прийти, звонят и уточняют, есть ли в наличии продукция. У всех клиентов есть мой номер телефона», - говорит предприниматель.

Отпуска у Михаила не было уже много лет. Выходные есть, но иногда и в нерабочие дни приходится работать, если это требуется клиентам. Правда, как отмечает сам предприниматель, проблем в этом он не видит — от дома до магазина он доезжает за 10 минут.

За пару месяцев пандемии коронавируса магазин, как и многие другие предприятия малого бизнеса, понес убытки. Торговая точка была закрыта всего две недели, но клиенты почти два месяца находились на самоизоляции, поэтому технических средств им требовалось гораздо меньше. Сейчас ситуация выравнивается.

Поэтому в планах — работать дальше и обеспечивать средствами реабилитации всех, кому это необходимо.

Магазин «Технические средства реабилитации» находится по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 21.

Телефон: 8 (921) 117-05-25.

Сообщество в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/club150282631.

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ИП Банников Михаил Юрьевич. ОГРНИП 317602700005414.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».