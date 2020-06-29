0
21:35
Весь июль в Псковской области будет стоять жара
19:46
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
19:35
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
19:28
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
19:04
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
18:04
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
16:46
Какие летние кафе открыты в Пскове
Еще новости
Общество

Правительство РФ разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве

Правительство России разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве. Об этом было объявлено на совещании по ситуации на рынке труда, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что, по предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более полутора миллионов выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой, уточнил он.

В связи с этим Михаил Мишустин попросил членов правительства подумать над новыми способами поддержки выпускников при трудоустройстве, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Весь июль в Псковской области будет стоять жара
29 июня 2020
Весь июль в Псковской области будет стоять жара
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
29 июня 2020
Денис Матвеев: Программы допобразования позволят молодым мамам получить полезные в условиях пандемии навыки
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
29 июня 2020
Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
29 июня 2020
Программы допобразования помогут молодым мамам получить статус востребованного специалиста – Инна Андреянова
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
29 июня 2020
ПсковГУ приглашает женщин в декрете пройти обучение по программам допобразования
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
29 июня 2020
Татьяна Кирилёнок: Голосование по поправкам - возможность высказать свою позицию по ключевым моментам жизни страны
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
29 июня 2020
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»
29 июня 2020
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»

Идет загрузка...