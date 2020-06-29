Правительство РФ разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве
Правительство России разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве. Об этом было объявлено на совещании по ситуации на рынке труда, сообщает РИА «Новости».
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что, по предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более полутора миллионов выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой, уточнил он.
В связи с этим Михаил Мишустин попросил членов правительства подумать над новыми способами поддержки выпускников при трудоустройстве, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.