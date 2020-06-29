Правительство РФ разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве

18:01, 29 июня 2020, ПАИ

Правительство России разработает меры поддержки выпускников при трудоустройстве. Об этом было объявлено на совещании по ситуации на рынке труда, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что, по предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более полутора миллионов выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой, уточнил он.

В связи с этим Михаил Мишустин попросил членов правительства подумать над новыми способами поддержки выпускников при трудоустройстве, особенно в условиях усилившейся конкуренции на рынке труда.