ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире ускоряется

19:33, 29 июня 2020, ПАИ

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается – заболеваемость ускоряется. Как пишет ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 29 июня.

«У вируса имеется всё ещё большое пространство для продвижения, – отметил он на брифинге в Женеве. – Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется».

Глава ВОЗ добавил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса исследований и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.