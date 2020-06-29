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Общество

ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире ускоряется

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается – заболеваемость ускоряется. Как пишет ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 29 июня.

«У вируса имеется всё ещё большое пространство для продвижения, – отметил он на брифинге в Женеве. – Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется».

Глава ВОЗ добавил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса исследований и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.

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