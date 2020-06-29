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Общество

Псковичей приглашают вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт".

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Пскове готов принять добровольцев и материальную помощь для поисковых операций. Об этом представители регионального отделения отряда рассказали в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

В Псковской области работа по созданию регионального отряда «Лиза Алерт» началась в мае. Перед началом летнего сезона откликнувшиеся добровольцы приняли участие во вводных вебинарах, заручились поддержкой старших товарищей из Москвы и Санкт-Петербурга, привлекли к работе опытных ориентировщиков, картографов и радистов.

«Если вы находитесь рядом, у вас есть желание и возможность помочь, вы тоже можете принимать участие в поисковых мероприятиях после прохождения инструктажа. Если такой возможности нет, можно подарить или передать в безвозмездное пользование отряду необходимое оборудование: фонари, аккумуляторы, туристические навигаторы Garmin, портативные радиостанции, компасы, ноутбуки, беспилотные летательные аппараты», – отмечают в отряде. Полный перечень необходимого оборудования для псковского отделения отряда можно найти в обсуждении: vk.com/topic-64908864_40748241.

«Даже небольшой вклад в жизнь отряда является неоценимой помощью в спасении человеческих жизней!» – подчеркнули координаторы отряда «Лиза Алерт».

Если вы хотите стать добровольцем отряда и помогать в поисках, заполняйте анкету для новичков. Если вы можете передать псковскому отряду расходные материалы и оборудование, обращайтесь напрямую к региональному представителю Евгению Рудому: 8-911-388-36-90.

В 2020 году поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» исполняется 10 лет. Волонтёры занимаются поиском пропавших людей в городской и природной среде без выходных и праздников.

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