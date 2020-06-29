Более 10 млн человек в мире заразилось коронавирусом

20:00, 29 июня 2020, ПАИ

10 млн 189 тысяч 350 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на вечер 29 июня. Пандемией охвачено 188 стран. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Всего скончалось 502 тысячи 719 инфицированных пациентов. Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в США (2 млн 557 тысяч 980), Бразилии (1 млн 344 тысячи 143), России (640 тысяч 246) и Индии (548 тысяч 318).

В Великобритании заразилось 313 тысяч 467 человек, в Перу – 279 тысяч 419, в Чили – 271 тысяча 982.