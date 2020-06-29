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Общество

Аиста со сломанным крылом просят привезти из Порховского района в «Дом белого аиста»

Фото: "Дом белого аиста".

«Дом белого аиста» – волонтёрский центр помощи аистам – ищет добровольцев, которые помогут аисту со сломанным крылом. Просьбу опубликовали в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

В волонтёрский центр поступило сообщение об аисте со сломанным крылом, которого видели у автотрассы в Порховском районе. Птица находится у трассы А-116 (Великий Новгород – Порхов – Псков), около 109-го километрового столба, в 39 километрах от Порхова в сторону Великого Новгорода.

Аист держится там уже несколько дней. Нужно отловить птицу и привезти её в «Дом белого аиста» (в деревню Низовицы Гдовского района).

«Аист не летает, поймать его можно вдвоём. Если найдутся добровольцы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы объясним, как отловить и перевозить птицу», – говорится в сообщении. Телефон для оперативной связи: 8-921-500-11-92 (Марина Васильевна Сиденко, руководитель центра).

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