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Общество

Посол Белоруссии назвал возможные сроки открытия границы с Россией

Фото: Андрей Степанов.

Белорусский посол в России Владимир Семашко предположил, что российская сторона откроет границу с Белоруссией в конце июля – начале августа. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вижу прекрасную динамику непосредственно в Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших – 2-3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. В Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля – началу августа должна быть открыта», – сказал Семашко.

Посол также напомнил, что с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет на пересечение границы между Белоруссией и Россией для грузового транспорта, а недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовым рабочим.

Владимир Семашко добавил, что посольство занимается переправкой в Белоруссию граждан, прибывающих в российские аэропорты вывозными рейсами. Этих людей белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы.

Свободное пересечение границы России было остановлено в связи с пандемией коронавируса 16 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что информации о том, когда Росия полностью откроет границы, пока нет.

Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует двухнедельный карантин.

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