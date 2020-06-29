Поисковики установили личность лётчика, погибшего в 1944 году в Псковской области

21:55, 29 июня 2020, ПАИ

Останки лётчика, погибшего в 1944 году в Пыталовском районе при крушении самолёта, обнаружили поисковики в июне 2020 года. Как сообщает Поисковое движение России в соцсети «ВКонтакте», личность лётчика удалось установить по номеру на двигателе самолёта.

Сержант Андрей Савельевич Марадудин родился в 1919 году в селе Вознесеновка Курской (а сейчас Белгородской) области. В 1940 году был призван в Шебекинский военный комиссариат, проходил службу в 14-й ВА в 287-м ИАП.

По донесениям, самолёт Андрея Марадудина был сбит в воздушном бою в районе городов Острова Карсавы при выполнении боевого задания. Пилот сгорел в самолёте 21 июля 1944 года.

Поиск родственников привёл к информации, что у Андрея Марадудина были невеста и дочь, которые проживали в Белгородской области. В данный момент найдена внучатая племянница лётчика. Поисковики разыскивают внучек для организации погребения на малой родине участника Великой Отечественной войны сержанта Марадудина.

Останки бойца обнаружили участники поисковых отрядов «Феникс» (Тюменская область) и «Поиск-97» (Псковская область). В июне 2020 года они нашли место падения самолёта Як-1Б времён Великой Отечественной войны. Рядом с обломками истребителя были обнаружены останки лётчика.