216 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

22:09, 29 июня 2020, ПАИ

За неделю в медицинские учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 216 человек, из них 54 ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона обратилось 1 588 человек, из них 534 ребёнка, что на 21,4 % ниже по сравнению со средними недельными данными. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 37,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1 949 человек, в том числе 111 детей.

Акарицидные обработки проведены на площади 84,8 га. План проведения акарицидных обработок выполнен на 14,1 %.

С начала сезона исследовано 1 018 клещей, снятых с пострадавших (за неделю – 160), из них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит 18, на иксодовый клещевой боррелиоз – 90, на моноцитарный эрлихиоз человека – 23, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 1.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологических пунктах.