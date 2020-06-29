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Общество

12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе

Фото: "Великолукская правда. Новости".

В Куньинском районе в деревне Груздово пропал 12-летний мальчик по имени Денис. Есть предположение, что он направился в Великие Луки. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Денис был одет в красные шорты и майку. Волосы у мальчика светлые, кудрявые.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефонам: +7-992-298-66-58, +7-953-240-70-15.

Как сообщил Псковскому агентству информации источник, близкий к правоохранительным органам, мальчик ушёл из дома вечером в неизвестном направлении, его ищут полицейские, спасатели и росгвардейцы в лесном массиве в Куньинском районе.

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