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Общество

В Сочи пропало озеро

Июнь 2020 года. Фото: Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова.

В Сочи пропало озеро Малое. Это неожиданное изменение обнаружили сотрудники Кавказского заповедника, пишет РИА «Новости».

Зеркало водоёма практически исчезло, а основную его часть занимает смесь грязи и камней. Учёные утверждают, что водоём пропал в результате естественных природных процессов.

«Малое озеро – это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», – заявил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

Ранее водоем выглядел так. Фото: Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова.

«Таким образом, в изменении облика озера виновата сама природа и природные процессы, изменить, остановить или повлиять на которые человек не в силах», – отмечается на сайте заповедника.

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