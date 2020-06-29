В Сочи пропало озеро

23:56, 29 июня 2020, ПАИ

В Сочи пропало озеро Малое. Это неожиданное изменение обнаружили сотрудники Кавказского заповедника, пишет РИА «Новости».

Зеркало водоёма практически исчезло, а основную его часть занимает смесь грязи и камней. Учёные утверждают, что водоём пропал в результате естественных природных процессов.

«Малое озеро – это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», – заявил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

«Таким образом, в изменении облика озера виновата сама природа и природные процессы, изменить, остановить или повлиять на которые человек не в силах», – отмечается на сайте заповедника.