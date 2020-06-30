В России жильцов аварийных домов хотят освободить от платы за ремонт

07:13, 30 июня 2020, ПАИ

От платы за ремонт хотят освободить в России жильцов аварийных домов. Вместо них вносить взносы за текущий ремонт и содержание жилищ будет федеральный и региональный бюджеты, пишет газета «Известия».

Инициатива коснётся жильцов только тех аварийных домов, которые вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Остальным просто предлагается снизить плату на 20-50%.

В 2019-2025 годы в программу по расселению входит 10,5 млн кв.м. При этом признано аварийными было 18,6 млн кв.м жилья. Более 64,5 тысяч кв.м. регионы не успели расселить вовремя в рамках реализации предыдущих программ.

Ожидая переселение, людям приходится ещё и платить за содержание и текущий ремонт так же, как и платят жильцы хороших домов. Инициатором законопроекта выступил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев.