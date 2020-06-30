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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Фото Дарьи Хватковой.

В России министр назвал дату начала нового учебного года. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы в стране начнут работу в обычном очном режиме как обычно с 1 сентября, пишет Интерфакс.

«Дети пойдут в школу, мы к этому готовимся, готовятся и сами дети - они соскучились по школе, готовятся учителя, - они тоже хотят увидеть своих учеников. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет», - сказал Сергей Кравцов.

Ранее точной даты начала учебного года не было из-за сложно эпидемиологической обстановки. За последние дни число новых случаев коронавируса в России продолжает снижаться.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал местных жителей готовить детей к новому учебному году.

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