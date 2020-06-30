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Общество

В России золотые украшения могут подорожать на 30%

На 30% могут подорожать в России золотые украшения. Цены могут подняться в сентябре текущего года, пишет газета «Известия».

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отметил, что причиной станет рост цен на сырьё. С января она увеличилась на 32%.

«Пока что цены выросли не так значительно, поскольку в магазинах еще есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Но скоро ситуация изменится», — отметил Эдуард Уткин.

Некоторые магазины уже начали поднимать цены на ювелирные украшения. В мае обручальные кольца подорожали на 10% относительно того же месяца 2019 года. В сравнении с началом текущего года подорожание составило 5%.

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