Сергей Степашин и Константин Цицин с рабочим визитом прибыли в Псковскую область

08:57, 30 июня 2020, ПАИ

В Псковскую область 30 июня с рабочим визитом прибыли Сергей Степашин и Константин Цицин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С очередным рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

В Пскове Сергей Степашин и Константин Цицин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проведут совещание, посвященное реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которая выполняется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В программе визита также совещание по вопросам деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове», которое занимается работой по восстановлению, реконструкции, модернизации и реставрации важнейших памятников истории региона.

Сергей Степашин, Константин Цицин совместно с главой региона также планируют посетить объекты жилищно-коммунального хозяйства, чтобы оценить результаты реализации проекта по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда ЖКХ, а также ряд памятников культурного наследия.