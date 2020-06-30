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Общество

Прокуратура заставила выплатить зарплатные долги на плюсском предприятии

В Плюсском районе после вмешательства прокуратуры работникам муниципального предприятия «Сервис» выплатили долги по заработной плате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что 22 работникам предприятия не выплачена заработная плата за март-апрель 2020 года на общую сумму 317 тыс. рублей.

В адрес директора МУП «Сервис» прокуратура внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам начисленной, но невыплаченной заработной платы.

Нарушения закона устранили, заработная плата работникам предприятия март-апрель 2020 года была выплачена в полном объёме.

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