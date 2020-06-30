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Общество

Программа для переселенцев в Псковской области выполнена – Степашин

Сергей Степашин прибыл в Псковскую область. Фото ПАИ.

В Псковской области была выполнена программа для переселенцев. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин во время рабочего визита в регион 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 2019 году программа была выполнена полностью, - отметил Сергей Степашин. – Я думаю, что программу 2020 года вы выполните».

Также Степашин отметил, что в Великих Луках процедуры по переселению запланированы на октябрь и выразил надежду, что успеют завершить переселение вовремя.

«20 регионов уже выполнили программу 2020 года полностью, и есть такие регионы, которые готовы выполнить программу 2025 года на переселение жилья», - отметил Сергей Степашин, добавив, что вопрос досрочного переселения в Псковской области тоже может стоять.

Также Сергей Степашин добил, что обсуждается вопрос о том, чтобы сдвинуть акцент только с  покупки жилья, и  больше его строить для переселенцев.

«Мы даём гарантированно бюджетные деньги, под которые мы можем подтянуть строителей», - отметил Степашин.

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