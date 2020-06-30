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Общество

Михаил Ведерников: Фонд содействия реформированию ЖКХ – один из важных партнёров области

Фото ПАИ

Фонд содействия реформированию ЖКХ – один из важных партнёров Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на совещании с председателем наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателем Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергеем Степашиным и генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным в Пскове 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что уровень износа инфраструктуры в регионе составляет около 80%, а в некоторых районах – все 100%. «Мы уже получили поддержку на общую сумму 620 млн. Готова проектно-сметная документация на реконструкцию Пушкиногорских очистных сооружений», – отметил он.

Михаил Ведерников указал на то, что Псковская область – один из 10 регионов с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью, для которых были разработаны специальные программы социально-экономического развития. Губернатор отметил, что сейчас для Псковской области уровень софинансирования составляет 1%. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы софинансирование было хотя бы 10%.

Губернатор рассказал, что из 450 аварийных домов (более 90 тысяч квадратных метров) расселили 6 тысяч человек. Выполнено 141% от планового значения. «В этом году также планируем перевыполнить план», – отметил он.

Кроме этого, планируется расселить 202 аварийных дома (более 42 тысяч квадратных метров) до 2025 года. «Впервые за 10-летие появился новый многоквартирный дом в посёлке Дубрава, ведётся строительство в Дно и скоро – в Новоржеве», – сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил Фонд содействия реформированию ЖКХ за действенную поддержку, которую они оказывают Псковской области, и за то, что на месте помогают настраивать эту работу.

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