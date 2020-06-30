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Коронавирус не парализовал работу гордумы и администрации – Елена Полонская

«Ни на один день не была парализована работа депутатского корпуса, аппарата городской думы, администрации города», – прокомментировала глава Пскова Елена Полонская работу в условия пандемии коронавируса, выступая с отчётом на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам пришлось столкнуться с вызовами, потребовавшими колоссальной отдачи, слаженности и оперативности действий, – отметила она. – К сожалению, не всё, что было запланировано, мы к сегодняшнему дню смогли реализовать».

При этом глава Пскова указала на то, что обращений, носящих сейчас дистанционный характер, становится всё больше.

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