Елена Полонская: Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды

11:18, 30 июня 2020, ПАИ

«Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды», – обратилась глава Пскова Елена Полонская к депутатам в ходе своего отчёта на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская призвала депутатский корпус быть активным, взять на себя ответственность за общее будущее «нашего города, с которым мы связаны одной судьбой».

«Всё положительное, что было в прошлом году, мы постараемся приумножить в 2020-м. Чрезвычайно важно, чтобы жители города с уверенностью смотрели в будущее, связывали его с Псковом», – добавила она.

Елена Полонская выразила надежду, что совместными усилиями стоящие задачи будут решены.