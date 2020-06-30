0
14:25
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
14:25
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
14:08
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
13:59
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
13:46
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
13:23
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
13:19
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Еще новости
Общество

Елена Полонская: Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды

«Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды», – обратилась глава Пскова Елена Полонская к депутатам в ходе своего отчёта на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская призвала депутатский корпус быть активным, взять на себя ответственность за общее будущее «нашего города, с которым мы связаны одной судьбой».

«Всё положительное, что было в прошлом году, мы постараемся приумножить в 2020-м. Чрезвычайно важно, чтобы жители города с уверенностью смотрели в будущее, связывали его с Псковом», – добавила она.

Елена Полонская выразила надежду, что совместными усилиями стоящие задачи будут решены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
30 июня 2020
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
30 июня 2020
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
30 июня 2020
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
30 июня 2020
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
30 июня 2020
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
30 июня 2020
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
30 июня 2020
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах
30 июня 2020
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах

Идет загрузка...