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Общество

Псков преображается шаг за шагом – Елена Полонская

Фото Дарьи Хватковой

«Шаг за шагом город преображается, но не сам по себе, а благодаря его жителям», – сообщила глава Пскова Елена Полонская в ходе своего отчёта на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я бы хотела выразить искреннюю благодарность всем псковичам, кто своим трудом и достижениями в самых разных сферах жизни делают Псков сильнее и устойчивее не только на карте нашего региона, но и на общероссийской и даже мировой карте», – отметила она.

Елена Полонская поблагодарила псковичей за совместную работу, понимание и поддержку, желание идти вместе к реализации новых перспектив развития города.

«Решения, принимаемые нами, были взвешенными и направленными не только на обеспечение бесперебойной жизнедеятельности муниципалитета, но и на развитие, улучшение качества жизни горожан», – добавила она.

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