Псковский регион стал основателем родительской экспертизы

11:17, 30 июня 2020, ПАИ

Основателем родительском экспертизы стал Псковский регион. Об этом в своём отчёте заявила глава Пскова Елена Полонская во время сессии гордумы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках общественного контроля более 300 родителей отправились в учебные заведения для того, чтобы посмотреть, как организовано питание детей в школах.

«Работа такого органа общественного контроля ставила целью оценить процесс оказания услуги и внести предложения с тем, чтобы сделать школьное питание качественнее», - отметила Елена Полонская.

В частности, было предложено увеличить охват школьников горячим питанием, подготовлены предложения по проведению технического аудита помещений школьных столовых, а также провести сравнительный анализ стоимости блюд полноценного питания школьника, реализуемые через операторов питания.

Соответствующие предложения направили в администрацию области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, в Управление образования Псковской области и Управление образования города Пскова, в Общественную палату Псковской области, Уполномоченному по правам детей в Псковской области, депутатам Областного Собрания Псковской области.

«Псковский регион стал основателем родительской экспертизы, нашу инициативу подхватили другие регионы», - подчеркнула Елена Полонская, напомнив, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить школьников начальных классов качественным горячим питанием к началу учебного года.